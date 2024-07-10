В РПЦ отреагировали на обращение Пугачевой к «терпеливому Богу» Представитель РПЦ Кипшидзе: Пугачева хочет убедить всех в плохом отношении к РФ

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Уехавшие из России артисты делают все, чтобы убедить аудиторию в плохом отношении к России, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Таким образом он отреагировал на пост певицы Аллы Пугачевой в соцсетях с обращением к «терпеливому Богу» и фото украинского ребенка.

Многие уехавшие из России актеры, певцы, певицы и прочие представители творческого сообщества делают все возможное, чтобы убедить какую-то часть своей целевой аудитории в том, что они продолжают плохо относиться к России. Цель эта, на мой взгляд, нравственно сомнительная, демонстрирует презрение, стремление дистанцироваться от своих соотечественников, уже бывших. Совершенно все равно, какие речевые обороты они используют, — заявил Кипшидзе.

Ранее Пугачева опубликовала фотографию раненого украинского ребенка после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Она написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Бог разберется сам, без Пугачевой.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ отвергло слова украинской стороны и сообщило, что армия наносит удары только по объектам военной промышленности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве.