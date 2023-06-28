Дмитрий Новиков

В РПЦ объяснили желание Зеленского перенести рождество на 25 декабря В РПЦ заявили, что переносом православного рождества на 25 декабря Зеленский хочет превратить УПЦ в маргиналов

28 июня 2023 в 12:17 Автор: Дмитрий Новиков

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Божественная литургия в Михайловском Златоверхом соборе на Рождество в Киеве