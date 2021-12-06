В РПЦ назвали глумлением заявление священника на Шойгу из-за фресок в храме

Претензии новосибирского иеромонаха Иоанна Курмоярова к министру обороны РФ Сергею Шойгу по поводу изображения советских военачальников и красноармейцев на фресках главного военного храма в подмосковном парке «Патриот» не учитывают «ту полноту и величие» подвига, каким он был и остаётся в памяти народа, и являются «глумлением над великим подвигом», сообщил в разговоре с NEWS.ru глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. По его словам, портреты Климента Ворошилова и Георгия Маленкова не могут оскорбить чувства верующих. Так отец Леонид прокомментировал обращение Курмоярова в СК РФ с заявлением на Шойгу.

У нас нет там (на фресках храма. — NEWS.ru) ни одного откровенно антицерковного лица. Да, там есть маршал Советского Союза Климент Ворошилов, но он из церковной семьи, как и Георгий Маленков, закончил свою жизнь на клиросе храма, спас несколько церквей в Москве, в частности уникальный барочный храм Священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье. Как можно осуждать этих людей, не зная всех обстоятельств их жизни? Этот священник — не Господь Бог, как он их может осуждать? Никто из них публично от Христа не отрекался никогда, — подчеркнул Калинин.

Священнослужитель добавил, что Ворошилов и Маленков, как и другие советские граждане, в силу исторических причин были лишены церковной жизни и практики, однако остались верны Отечеству. Спикер отметил, что «во всенародном подвиге» — победе над гитлеровцами в Великой Отечественной войне — участвовали и Красная армия, и священники Русской православной церкви (РПЦ).

Если бы Гитлер захватил, растерзал Россию, то не было бы на свете и этого запрещённого в служении священника. Я считаю, что его обращение в СК РФ против Шойгу — это глумление и надругательство над людьми, отдавшими жизнь за правое дело. А Шойгу увековечил их память строительством великого храма, прославляющего и Великую Победу, и нашу Церковь, и наше Отечество. Я уверен, что СК РФ даст «просителю» чёткий и ясный отпор, — рассказал отец Леонид.

Ранее Курмояров потребовал привлечь к ответственности Минобороны РФ и лично министра Сергея Шойгу за «оскорбление» чувств верующих из-за постройки главного военного храма в подмосковном парке «Патриот». Соответствующее заявление священник направил в Следственный комитет. По его мнению, изображения в храме Минобороны создают «почву для напряжённости внутри общества» и способствуют «нарастанию вражды между людьми различных убеждений».