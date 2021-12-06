Священник потребовал от СК привлечь Шойгу за оскорбление чувств верующих

Новосибирский иеромонах Иоанн Курмояров потребовал привлечь к ответственности Министерство обороны и лично министра Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих из-за постройки главного военного храма в подмосковном парке «Патриот». Соответствующее заявление священник направил в Следственный комитет. По его мнению, изображения в храме Минобороны создают «почву для напряжённости внутри общества» и способствуют «нарастанию вражды между людьми различных убеждений».

Как считает Курмояров, коммунистические символы и другие изображения оскверняют православный храм и оскорбляют чувства верующих.

Конечно, изображения большевиков, сотрудников НКВД и красноармейцев присутствуют в православных храмах, в том числе и в храме в Бутово, но все они без исключения сделаны в отрицательном контексте, то есть данные персонажи изображены в качестве гонителей христиан, а не героев, заслуживающих поклонения в православном храме и находящихся под Покровом Богородицы, Архангелов и святых, — говорится в заявлении в СК.

В связи с этим он считает, что действия Минобороны РФ и лично министра обороны Шойгу, который «принимал самое активное участие в строительстве данного культового сооружения, оскорбительным для православных верующих».

По словам иеромонаха, аналогичные заявления он отправил в прокуратуру, ФСБ и МВД.