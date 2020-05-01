Мозаику с изображением президента РФ и других чиновников убрали из храма

Мозаику с изображением президента России Владимира Путина и ряда других чиновников убрали из Главного храма Вооружённых сил РФ.
Помимо главы государства, там были изображены: министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальника генштаба ВС Валерий Герасимов.
Как стало известно «Ъ», мозаичное изображение президента Владимира Путина в патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке (имеет статус главного храма Вооружённых сил РФ) демонтировано, — сообщает газета «Коммерсант».
Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появились снимки незаконченных мозаик с изображением президента РФ и других чиновников. Отмечается, что в храм украшен несколькими панно. На втором панно, посвящённом Параду Победы на Красной площади 1945 года, виден портрет Иосифа Сталина.