В РПЦ назвали домашнее насилие единственной причиной для изъятия детей

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Изымать детей из семьи нужно только в случаях домашнего насилия, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волколамский Иларион.

Единственным критерием может быть домашнее насилие, я думаю, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом владыка ответил на вопрос о допустимых критериях для изъятия детей из семей. Он уточнил что, если ребёнок подвергается насилию в неблагополучной семье, но эта норма допустима.

При этом, материальные проблемы родителей не должны быть поводом для изъятия детей. По мнению Илариона таким семьям надо помогать. Также Иларион подверг критики органы опеки, которые в ряде случае к своим обязанностям подходят формально.

Как писал NEWS.ru,пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский поддержал предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой провести масштабную реформу системы опеки и попечительства в России.