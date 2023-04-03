Россиянам решили подать пример многодетности с экранов Депутат Гусев предложил снимать рекламу с семьями, в которых минимум трое детей

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Рекламные ролики с семьями следует снимать с теми «ячейками общества», в которых минимум трое детей, именно такой образ должен транслироваться на телевидении и в кино, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, законопроект, поощряющий таким образом многодетные семьи, уже готов.

Я предлагаю вот такую инициативу — она состоит в том, чтобы на законодательном уровне ввести обязательный показ для рекламных роликов: если показывают семьи, то семьи должны быть с тремя или четырьмя детьми, — сказал Гусев.

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе также предложил прибегнуть к «положительной дискриминации», направленной на защиту семьи. Она станет уместным ответом на вызовы, стоящие перед традиционной семьей, считает представитель РПЦ.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов предложил повышать рождаемость в России, требуя согласия супруга на аборт замужней женщины. Также Лукьянов уверен, что показанием для аборта должна быть лишь угроза здоровью матери.