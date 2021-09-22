В российских школах предложили заменить стулья на коврики

Современные дети практически всегда сидят: в школе на уроках и дома, выполняя домашние задания. Поэтому в учебных заведениях нужно создать больше условий для их физической активности. Об этом «Вечерней Москве» заявила кандидат медицинских наук, врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова. Медик предложила в качестве одного из вариантов решения этой проблемы заменить стулья в классах на коврики.

Эксперт призвала использовать опыт некоторых зарубежных и платных российских школ, где в первые 10–15 минут урока дети сидят на полу на коврике и слушают новый материал. При этом когда нужно ответить, ученики встают. Учащиеся также могут передвигаться по классу, а для письма сесть за парты. По её мнению, всё это поможет увеличить физическую активность школьников.

Педиатр также рекомендует сделать в школах уроки физкультуры ежедневными и поменять расположение парт в классах.

Наши классы — это не амфитеатр, это прямоугольники. Ребёнок сидит, затекает на одну сторону, и так всю четверть. Приходит домой, там тоже не всегда есть правильный стол. Чаще какие-то разминки должны быть на уроках, а классы, конечно, парты должны по-другому располагаться. Не работает эта одна пересадка в четверть, — сказала Добрецова.

По её словам, школьник должен обязательно три-четыре раза в неделю активно играть в командные виды спорта, заниматься борьбой и каждый день час на улице гулять. У ребёнка, который активно двигается, лучше выражены когнитивные функции, он быстрее всё будет делать и запоминать, утверждает специалист.

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