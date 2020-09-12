В России жертвами COVID-19 за сутки стали 94 человека

https://static.news.ru/photo/55aafaa8-f598-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России умерли от коронавируса 94 человека. Всего число жертв пандемии в стране составляет 18,5 тысячи человек.

За 24 часа выявлено 5449 новых случаев заражения COVID-19, а общее количество заразившихся достигло 1,062 млн.

Выписаны из больниц по выздоровлении 2690 пациентов. Всего вылечились 876,2 тысячи заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия по-прежнему находится на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидируют США, где зафиксировано более 6,4 млн случаев заражения. В первую тройку также входят Индия (более 4,7 млн) и Бразилия (свыше 4,3 млн).

Всего пандемией охвачены около 200 стран. Общее количество заболевших превысило 28,7 млн человек. Выздоровели 19,4 млн пациентов, скончались 920,2 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,04. Из регионов, входящих в первую десятку по уровню заболеваемости, он остаётся ниже единицы только в Красноярском крае — 0,96. Самый высокий показатель — 1,07 — в Подмосковье и Санкт-Петербурге.