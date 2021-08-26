В России зарегистрировали новую «ЭпиВакКорону»

Минздрав зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса в России — «ЭпиВакКорона-Н». Это следует из соответствующего реестра.

Препарат на основе пептидных антигенов зарегистрировали 26 августа.

«ЭпиВакКорона-Н». Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, — следует из текста, размещённого в реестре.

В инструкции к препарату говорится, что вакцину вводят двумя этапами с промежутком в 14-21 день. Её разрешено использовать взрослым в возрасте от 18 до 60 лет. При этом препарат противопоказан беременным женщинам.

Ранее инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» опубликовала открытое письмо президенту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и центр «Вектор». Они просят провести независимую проверку препарата и опубликовать результаты III этапа его испытаний.

До этого советский и российский вирусолог, учёный Анатолий Альтштейн заявил, что «ЭпиВакКорона» не работает. Она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не имеют отношения к профилактике болезни».

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.