Вирусолог о вакцине «Вектора»: «Нужно признать, что не работает»

https://static.news.ru/photo/1a7ce8d8-cf68-11eb-9621-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная в центре «Вектор» в Новосибирске, не работает, об этом заявил NEWS.ru советский и российский вирусолог, учёный Анатолий Альтштейн. Она не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Те же, которые появляются, «не имеют отношения к профилактике болезни».

С моей точки зрения, у этой вакцины нет преимущества, есть один бред. Ну потратили несколько миллиардов рублей, ну промахнулись. Нужно сознаться, что вакцина эта не работает, — заявил учёный.

О том, что почти 50% людей, получивших вакцину центра «Вектор», через девять месяцев уже не имеют антител к коронавирусу, сообщил ранее СМИ гендиректор центра Ринат Максютов.

По состоянию на три и шесть месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу, — сказал он.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 года и уже применяется для массовой вакцинации населения.

Ранее стало известно, что более 14 тысяч мутаций коронавируса обнаружили в России на сегодняшний день. Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.