В России запустили новую базу данных ОСАГО

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал число погибших с COVID-19 за прошедшие сутки. Их оказалось 24 человека.

В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение ТАСС. На сегодняшний день коронавирус в России выявлен...