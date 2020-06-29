В России за сутки скончались 154 человека с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/89593b30-baa6-11ea-b0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за сутки зафиксировано 154 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране скончались 9320 пациентов. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Самое большое число смертей пришлось на Москву. В столичных больницах скончались 35 больных с подтверждённым диагнозом «коронавирус», 31 пациент умер в Санкт-Петербурге и 12 — в Подмосковье.

В общей сложности за последние сутки российские медики выявили 6693 новых случая COVID-19. Число заболевших за всё время пандемии коронавирусной инфекции составляет 647 849. Количество проведённых тестов на COVID-19 — более 19,5 млн. При этом за минувшие 24 часа выздоровели 9220 человек. Всего исцелились в РФ 412 650 граждан.

Ранее в ВОЗ предупредили об ускорении распространения коронавируса. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что, несмотря на достигнутый прогресс в ряде стран, большинство людей во всём мире всё ещё уязвимы для вируса.

Глава ВОЗ напомнил, что при открытии экономик и возвращении социальной жизни страны столкнулись с ростом числа заражённых. Несмотря на отмену и ослабление ограничительных мер, вирус быстро распространяется и по-прежнему остаётся смертельно опасным, заверил он.