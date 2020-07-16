В России за сутки от коронавируса вылечились 7681

https://static.news.ru/photo/86496240-c801-11ea-949c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц были выписаны 7681 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Общее количество выздоровевших достигло 539 373.

Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 759,2 тысячи человек. За 24 часа было выявлено 6406 новых случаев заражения.

С начала пандемии в России от коронавируса скончались 12,1 тысячи человек. За последние сутки были зафиксированы 186 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что количество заразившихся коронавирусом в США за последние сутки достигло новой рекордной отметки — 75 тысяч человек. Предыдущий рекорд, установленный неделю назад, составлял 68 тысяч заболевших.

США продолжают занимать первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. На втором месте находится Бразилия, где насчитывается более 1,9 млн случаев заражения, на третьем — Индия (свыше 937 тысяч заболевших). Россия занимает четвёртое место.