В России за сутки от коронавируса скончались 150 человек

https://static.news.ru/photo/2b514400-f729-11ea-a6d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки скончались 150 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 15 сентября сообщили представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что всего с начала пандемии в России от коронавируса скончались 18 785 пациентов.

За последние сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 5605 пациентов, у которых прежде был диагностирован коронавирус. Всего на данный момент с болезнью смогли победить 884 305 жителей страны.

Также в оперштабе заявили, что за прошедшие 24 часа врачи в РФ выявили 5 529 новых случаев заражения в 84 регионах. В общей сложности коронавирусом заболели 1 073 849 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние 24 часа в российской столице коронавирус диагностировали ещё у 730 человек. Общее число выявленных в городе случаев достигло 272 523. Жертвами пандемии в Москве стали 5006 человек.

При этом 1086 пациентов с коронавирусом за последние 224 часа успешно завершили лечение, их выписали из больниц по выздоровлению. Всего с начала пандемии победить болезнь удалось 231 483 жителям столицы.