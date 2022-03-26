В России выявили минимальный прирост заражений COVID с 12 января

За минувшие сутки в России выявлен 21 101 новый случай заражения коронавирусом. Это является минимальным приростом заболеваемости за период с 12 января. За всё время пандемии в стране COVID-19 заразились более 17,7 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализированы 1762 человека. При этом по выздоровлении из больниц выписаны 35 746 пациентов. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет около 16,7 млн человек.

За сутки скончались 335 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 367 686 жителей России.

Тройку лидеров по числу новых случаев заражений коронавирусом составили Санкт-Петербург (998), Воронежская область (951) и Свердловская область (948). В Москве за сутки заразились 703 человека, в Подмосковье — 281.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что пока преждевременно говорить о завершении пандемии. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Он также анонсировал начало клинических испытаний поливалентной вакцины от COVID-19, разработанной на основе нескольких штаммов вируса.