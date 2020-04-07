В России стали чаще находить беспризорных и безнадзорных детей. Так, в 2019 году в выявили 75,5 тысячи таких несовершеннолетних. Это больше, чем в 2018 году (68,7 тысячи). С соответствующими данными МВД ознакомился NEWS.ru.

В прошлом году наибольшее количество беспризорников зафиксировали в Курганской области (9,7 тысячи). Следом за этим регионом идут Москва (8,2 тысячи), а также Свердловская (3,6 тысячи), Московская (2,8 тысячи) и Иркутская (2,7 тысячи) области.

Меньше всего безнадзорных детей нашли в Калмыкии (два человека), Республике Алтай (14 человек), Адыгее (18), Ямало-Ненецком (27) и Чукотском (34) автономных округах.

Рост числа беспризорников может свидетельствовать о деградации института семьи в России и снижении уровня жизни населения, полагает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Это предположение подтверждается также тем фактом, что более 80% воспитанников детских домов — социальные сироты. То есть, дети, которые оказались в учреждении при живых родителях.

Всё это является социальной болезнью. Потому что беспризорными дети признаются при живых родителях. Это связано с недобросовестным выполнением своих обязанностей родителями. Часто — вследствие материальной несостоятельности, отсутствия видения улучшения перспективы своего положения в будущем и самореализации. Это вызывает апатию и депрессивное настроение, способствует развитию алкоголизма и наркомании, как устойчивых социальных болезней. И, конечно же, это говорит о деградации института семьи в нашей стране. Как и любая социальная проблема, она отражает снижение материального уровня наших граждан, тотальное обнищание и падение духовного уровня. Конечно же, эти проблемы между собой связаны. Жаль, что страдают дети — они являются самым слабым звеном. Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета председатель Национального родительского комитета

Волынец допустила в беседе с NEWS.ru, что на самом деле беспризорных детей может быть намного больше: в статистику попали лишь выявленные.

Наибольшее число таких несовершеннолетних в Курганской области общественница связала с депрессивностью региона. Тогда как столица могла занять второе место в статистике из-за большого количества приезжих семей: среди них есть те, которые не смогли приспособиться к жизни в городе.

Чаще всего дети уходят из дома из-за неблагополучной обстановки в семье, рассказал NEWS.ru полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. По его словам, порой детей вынуждают уходить из дома и последствия неудачного семейного переезда.

Уходят, потому что если в семье пьющие или потребляющие наркотические средства родители, дети сами себе предоставлены. Они уходят — в такой обстановке не могут жить. Это первое — неблагополучные семьи. Родители сами по себе занимаются — где достать деньги и выпить, а дети сами по себе. Раньше была прописка, и не было такой миграции. Сейчас миграция, можно переехать куда хочешь. Это тоже сказывается: приехала в какую-то местность семья, дети тоже предоставлены сами себе. Что-то не сложилось у родителей — они уходят. Евгений Черноусов бывший руководитель центрального аппарата МВД, полковник бывший руководитель центрального аппарата МВД, полковник

Кроме того, несовершеннолетние могут пополнить ряды беспризорных, если не имеют защиты родителей от прессинга в школе или на улице, полагает Черноусов.

Как отметил Черноусов, риск ухода ребёнка из дома повышается с наступлением 11-летнего возраста.

Дети покидают жилище, надеясь убежать от целого ряда проблем. Однако в результате часто попадают в руки преступников и связываются с криминальным миром.

Они могут стать жертвами педофилов всевозможных, маньяков. Это очень опасно для детей. Они в рабство их могут брать. Потом, их используют группировки преступные, которые занимаются тем, что организовывают поборы, имеется в виду — просят милостыни. Могут попасть туда в рабство. Дети не защищены, они не могут сами себя защитить, — пояснил он.

На ситуацию с беспризорниками влияет недостаточная работа органов правопорядка, уверен Черноусов. Например, участковые не контактируют с населением так плотно, как нужно.

Juri Zolotarev/Global Look Press

Как правило, дети уходят из дома не сразу, а поэтапно — после нескольких кратковременных побегов. Главным образом их к этому толкает "психическая травма привязанности", рассказала NEWS.ru доктор психологических наук, детский психолог Оксана Защиринская.

Первая причина — это наличие у них с раннего детства так называемой психической травмы привязанности. Когда взаимоотношения с матерью складывались таким образом, что ребёнок вообще не знал, что такое эмоциональная поддержка, не говоря уже о настоящей заботе и любви. И в условиях эмоционального многолетнего дефицита ребёнку, по сути, получается, метафорически всё равно, где находиться. Потому что у него жизнь не связана с каким-то конкретным объектом привязанности. И ребёнок может уйти на улицу неосознанно, выискивая какой-то новый объект привязанности, с которым, как ему кажется, могло бы быть лучше, интереснее. Оксана Защиринская детский психолог, доктор психологических наук детский психолог, доктор психологических наук

В результате у сбежавшего из дома ребёнка формируется феномен синдрома бродяжничества. Такие дети становятся социальными инвалидами, которые утрачивают психическое здоровье и не могут нормально контактировать с обществом, добавила психолог. Впоследствии они пополняют маргинальную часть населения.