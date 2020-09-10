В России вылечили от COVID-19 5,7 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/1d981a10-f403-11ea-90b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавируса выписали 5734 человека. Общее число вылечившихся составляет 868,1 тысячи.

За 24 часа выявлено 5504 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 1,051 млн россиян.

Жертвами инфекции на сегодняшний день стали 18,3 тысячи человек. Из них 102 пациента скончались за минувшие сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает занимать четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом. Лидируют США, где выявлено более 6,3 млн случаев заражения. На втором и третьем местах находятся Индия (более 4,5 млн) и Бразилия (свыше 4,2 млн) соответственно.

Всего пандемией охвачено около 200 стран. Общее количество заболевших превышает 28,1 млн. Жертвами инфекции во всём мире стали более 909 тысяч человек. Количество выздоровевших составляет около 19 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Гамалеи рассказали об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам специалистов, уровень иммунного ответа у вакцинированных от коронавируса будет в 8–10 раз выше, чем у переболевших.