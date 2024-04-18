В России возросло число приговоров за госизмену и шпионаж Верховный суд: 39 россиянам за 2023 год вынесли приговоры за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошлый год в России приговорили 48 человек по статьям о государственной измене и шпионаже, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ. По данным ведомства, этот показатель вырос в три раза в сравнении с 2022 годом.

Согласно документу, по ст. 275 УК РФ (государственная измена) суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 39 россиян и по ст. 276 УК РФ (шпионаж) — в отношении девяти иностранных граждан. В позапрошлом году с учетом статистических данных за госизмену были осуждены 16 человек. В июне 2023 года наказание за государственную измену было ужесточено вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Верховный суд России отменил решение апелляции по делу 71-летнего ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института Валерия Голубкина о госизмене. Ученый был осужден на 12 лет пребывания в колонии строгого режима. Свою вину физик отрицает.

До этого 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным в покушении на госизмену. Мужчина попытался поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и примкнуть к запрещенной в России украинской террористической организации.