Россиянин угодил за решетку за попытку поджога военного аэродрома в Липецке Житель Липецкой области получил девять лет лишения свободы за поджог аэродрома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летного жителя Липецкой области виновным в покушении на госизмену, передает ТАСС. Мужчина попытался поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Из которых три года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные шесть лет в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа, — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Ранее в Хабаровском крае задержали местного жителя, склонявшего военнослужащих к участию в боевых действиях в составе объединения «Легион „Свобода России“». Возбуждено уголовное дело о государственной измене, ведется следствие. На противоправную деятельность 39-летнего задержанного обратили внимание сотрудники военной контрразведки. Установлено, что мужчина агитировал местных и убеждал принять участие в боевых действиях против России.

До этого Третий апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор жителю Майкопа, осужденному за госизмену. Коллегия исключила год ограничения свободы. Речь идет о 18-летнем Кевине Лике. Теперь ему предстоит четыре года провести в исправительной колонии общего режима.