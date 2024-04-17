Верховный суд пересмотрит дело осужденного за госизмену физика Верховный суд отменил апелляционное решение по делу физика Голубкина о госизмене

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Валерий Голубкин

Верховный суд России отменил решение апелляции по делу 71-летнего ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института Валерия Голубкина по делу о госизмене, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Ученый осужден на 12 лет пребывания в колонии строгого режима. Свою вину физик отрицает.

Суд рассмотрел жалобу защиты Голубкина и постановил апелляционное определение отменить и отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, — говорится в сообщении.

Мосгорсуд признал Голубкина виновным по ст. 275 УК РФ и назначил ему наказание. Ученый обжаловал этот приговор, однако первый апелляционный суд оставил его в силе. После нынешнего решения Верховного суда Голубкин останется под стражей, однако его приговор будет считаться не вступившим в силу до нового решения Первого апелляционного суда.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным в покушении на госизмену. Мужчина попытался поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и примкнуть к запрещенной в России украинской террористической организации.