В России ужесточат правила работы мигрантов

https://static.news.ru/photo/a7f6e3e8-8ebe-11eb-a886-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обязательным условием для работы в России станет регистрация иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах, сообщили в пресс-центре МВД.

На данный момент ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, предусматривающий порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности за счёт создания двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей.

Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах, — пояснили в МВД.

Над документом работают заинтересованные ведомства, ведутся обсуждения с экспертным и бизнес-сообществами, чтобы проработать все вопросы практической реализации новых положений миграционного законодательства.

В пресс-центре также отметили, что работа по введению трудовых бирж мигрантов и выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также льгот в отношении работодателей, которые привлекают иностранных граждан, не велась, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Государственная дума в первом чтении одобрила новые меры контроля за мигрантами. Власти считают, что инициатива поможет более эффективно ловить преступников и предотвращать инфекции. Специалисты по вопросам миграции при этом не уверены, что предложенные меры позитивно скажутся на самих приезжих.