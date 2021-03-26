В России ужесточат правила работы мигрантов

Обязательным условием для работы в России станет регистрация иностранных рабочих и их потенциальных работодателей в электронных реестрах, сообщили в пресс-центре МВД.
На данный момент ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, предусматривающий порядок привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности за счёт создания двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей.
Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах, — пояснили в МВД.
Над документом работают заинтересованные ведомства, ведутся обсуждения с экспертным и бизнес-сообществами, чтобы проработать все вопросы практической реализации новых положений миграционного законодательства.
В пресс-центре также отметили, что работа по введению трудовых бирж мигрантов и выдаче полисов на оказание медицинских услуг, а также льгот в отношении работодателей, которые привлекают иностранных граждан, не велась,
Ранее NEWS.ru писал, что Государственная дума в первом чтении одобрила новые меры контроля за мигрантами. Власти считают, что инициатива поможет более эффективно ловить преступников и предотвращать инфекции. Специалисты по вопросам миграции при этом не уверены, что предложенные меры позитивно скажутся на самих приезжих.