Эксперты по трудовой миграции оценили новые меры контроля за приезжими

https://static.news.ru/photo/b59dff6e-8d73-11eb-b00a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Государственная дума в первом чтении одобрила новые меры контроля за мигрантами. Власти считают, что инициатива поможет более эффективно ловить преступников и предотвращать инфекции. Специалисты по вопросам миграции при этом не уверены, что предложенные меры позитивно скажутся на самих приезжих.

В законопроекте предлагается обязать мигрантов предоставлять биометрические данные, проходить дактилоскопию и проверяться на ВИЧ и другие инфекции. Авторы инициативы заявили, что сейчас контроль состояния здоровья приезжих осуществляется в недостаточном объёме. Также, по мнению инициаторов, появление биометрической базы данных поможет в выявлении подозреваемых в преступлениях. Часть предлагаемых мер уже действует, однако они не касаются граждан стран — членов ЕАЭС. При этом по состоянию на 1 марта 2020 года в России находились порядка 2,5 млн приезжих из этих государств.

Председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов в беседе с телеканалом «360» отметил , что власти, несомненно, пекутся о здоровье россиян, но пока сложно сказать, окажутся ли предложенные меры хоть сколько-нибудь эффективными. Общественник добавил, что в целом скептически относится к инициативе. В то же время Каримов отказался считать законопроект оскорбительным для мигрантов.

Мигранты привыкли к оскорблениям. Оскорбительно уже то, что когда едешь на работу, тебя из общего потока пассажиров останавливают по цвету лица, по разрезу глаз, требуют разные документы. Это оскорбительно больше, чем отпечатки пальцев. И у россиян отпечатки пальцев норовят взять. Не вижу, что мигранты в каком-то особом положении, — сказал собеседник телеканала.

Эксперт по трудовой миграции Андрей Якимов напомнил, что и сейчас в России для приезжих обязательна дактилоскопия. По его словам, в этой ситуации важнее прямая связь между сбором данных и правовой защитой мигрантов.

Не думаю, что мигранты в России — это особая криминальная группа, что к ним нужно такое повышенное внимание, особенно применительно к обязательному сбору биометрических данных. Кажется, это излишняя мера. Не вижу прямой связи, как это поможет следить за состоянием здоровья и облегчит поиск. Сбор биометрических данных всех въезжающих в Россию иностранцев — это дело излишнее, — заключил эксперт.

Ранее МВД привело статистику, согласно которой за первые два месяца 2021 года мигранты в России стали чаще совершать преступления, передавал NEWS.ru.