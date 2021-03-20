Мигранты в России стали чаще совершать преступления

https://static.news.ru/photo/6894149e-133c-11eb-858f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

За два месяца 2021 года иностранцы и лица без гражданства в России стали чаще совершать преступления, сказано в статистике МВД. Количество преступлений выросло почти на 2% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 6,2 тысячи преступлений, что на 1,9% больше, чем за январь–февраль 2020 года, — говорится в сообщении.

При этом в МВД уточнили, что выходцы из стран СНГ совершили 4,8 тысячи преступлений, и это на 12,6% меньше, чем в том же периоде 2020 года.

В общем числе преступлений, совершённых иностранцами, граждане стран СНГ виновны в 77,3%, пишет ТАСС.

При этом против иностранцев в России было совершено в январе–феврале на 8,4% противоправных действий. Всего около 2,3 тысячи. Также, по данным МВД, за два месяца выявлено 137,2 тысячи человек, совершивших преступления, это на 2,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

Мигрантов без постоянного заработка в России стало меньше. Их удельный вес сократился с 64,2% до 64,1%, а удельный вес ранее судимых лиц вырос с 29,6% до 29,8%.

Всего с начала 2021 года в РФ зарегистрировали 309,4 тысячи преступлений.

Ранее правительство утвердило концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2025 года. В документе представлена система взглядов, принципов и приоритетов в работе с детьми и подростками, которые нарушают закон, сказано в распоряжении кабмина, писал NEWS.ru.