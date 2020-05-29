В России увеличилась доля бессимптомных пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/7e7fe040-a1d0-11ea-ac4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что доля бессимптомных пациентов с коронавирусом увеличилась в 2,6 раза.

Первое, что я хочу сказать, это увеличение доли бессимптомного течения болезни в 2,6 раза по сравнению с первой и последней неделей течения заболевания, — отметила Голикова.

По её словам, процент средней и тяжёлой форм COVID-19 уменьшился в 1,4 раза. Кроме того, в полтора раза упала доля тех, кому необходима интенсивная терапия.

Сейчас в мире более 5,9 млн заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 387 623 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4374 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, Голикова заявила, что на данный момент в стране развёрнуто более 177 тысяч больничных коек для больных с коронавирусом. Также она отметила, что в стране зарегистрировано 17 тест-систем методом ПЦР и 5 ИФА-систем на выявление антител к коронавирусу.