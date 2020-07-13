В России усомнились в открытии авиасообщения ранее августа

https://static.news.ru/photo/a0c812a8-c507-11ea-be5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ может возобновить авиасообщение с некоторыми странами Евросоюза в августе, также Москва заинтересована в открытии для россиян Турции. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Вряд ли с 15 июля это произойдёт. Потому что помимо заявлений и деклараций, которые до этого были и от других стран — Испании и других — существуют ещё барьеры, которые реально препятствуют на сегодня не только для россиян въезду в страны шенгенской зоны. Сами страны шенгенской зоны пока полностью не могут друг к другу приезжать с туристскими целями, так как разный уровень заражённости, — сказал представитель объединения в эфире радиостанции «Москва FM».

По его словам, наиболее вероятно возобновление авиасообщения с другими странами в августе. Речь идёт не только о государствах-членах Евросоюза, но и о популярных у россиян пляжных направлениях, не входящих в Шенгенское соглашение или ЕС. Барзыкин предположил, что с августа вполне возможно будет полететь в Венгрию, Турцию. Однако для этого уровень заражённости должен быть минимальным.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 15 июля начнётся процесс снятия ограничений на международные полёты. По её словам, РФ возобновит авиасообщение с теми странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.

До этого глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

Руководители московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово заявили, что готовы к восстановлению международных перелётов с 15 июля текущего года.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.