https://static.news.ru/photo/83fbe0e0-d3e6-11e9-b1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Единый портал правового информирования и правового просвещения создадут в России, чтобы помочь жителям страны решать проблемы при помощи права.

По словам заместителя министра юстиции России Дениса Новака, развитие правовой грамотности населения — это государственная задача, которая позволит людям понять, что, столкнувшись с проблемой, её можно решить правовым путём.

То есть не к другу обратиться или людям, которые крепко выглядят, — цитирует РИА Новости замминистра.

Он добавил, что сейчас для решения проблемных вопросов россияне часто обращаются к помощи Интернета. Необходимо сделать так, чтобы первой строчкой в поиске выходил достоверный ресурс — Единый портал правового информирования и правового просвещения. Он станет своего рода витриной, которая покажет пути и точки входа в другие ресурсы, куда нужно обращаться человеку с конкретной проблемой.

Ранее News.ru писал, что Россельхознадзор разработал онлайн-сервис, который поможет владельцам домашних животных. Портал позволит получить информацию о прививках и ветеринарных документах, необходимых питомцу для въезда и перемещения по стране. Сервис назвали «Перевозка собак и кошек». Через него можно будет записаться в удобное подразделение Россельхознадзора для оформления документов.