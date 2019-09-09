https://static.news.ru/photo/4a1719be-d2fe-11e9-bd70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Россельхознадзор разработал онлайн-сервис, который поможет владельцам домашних животных. Портал позволит получить информацию о прививках и ветеринарных документах, необходимых питомцу для въезда и перемещения по стране.

Сервис назвали «Перевозка собак и кошек». Через него можно будет записаться в удобное подразделение Россельхознадзора для оформления документов.

Соответствующий раздел добавят на официальный сайт ведомства. В тестовом режиме сервис опробуют в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, передаёт RNS .

Ранее News.ru писал, что кот защитил свой дом от медведя, который вышел к жилищу людей из леса. На кадрах видео хищник заглядывает в дом через стеклянную дверь, а за ним в этот момент напряжённо наблюдает домашний питомец.