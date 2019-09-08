https://static.news.ru/photo/9e5bdc36-d2c6-11e9-ba52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wassilios Aswestopoulos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кот защитил свой дом от медведя, который вышел к жилищу людей из леса.

На кадрах опубликованного в Twitter ролика видно, как хищник заглядывает в дом через стеклянную дверь, а за ним в этот момент напряжённо наблюдает домашний питомец. Уже спустя несколько секунд он не выдерживает и храбро кидается на косолапого, который от страха практически скатился с крыльца и убежал, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что хозяйка двух котов успела заснять, как её питомцы воруют продукты из холодильника, и поделилась записью в Интернете. При совершении налёта животные проявили ловкость и действовали слаженно.