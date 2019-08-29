Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Хозяйка двух котов успела заснять, как её питомцы воруют продукты из холодильника и поделилась записью в Интернете.
При совершении налёта животные проявили ловкость и действовали слаженно, сообщает «Ридус».
They know where the good food is at #cat #relaxmycat #catlover #pet #petlover #animals #puppy #cats #mom #kitty #cutecat pic.twitter.com/0WbvFVyKTF— Relax My Cat (@RelaxMyCat) 28 августа 2019 г.
They know where the good food is at #cat #relaxmycat #catlover #pet #petlover #animals #puppy #cats #mom #kitty #cutecat pic.twitter.com/0WbvFVyKTF
Как писал News.ru ранее, большая собака встретила на улице кота и решила поиграть с ним, однако тот не оценил её дружелюбие. На кадрах видно, как пёс пытается привлечь внимание усатого, а тот в ответ застыл, прижав уши.
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Центральный районный суд Новосибирска отказался снять мэра города Анатолия Локтя с выборов. Иск был подан от одного из кандидатов от партии «Справедливая Россия», бывшего вице-губернатора Новосибирской области Виктора Козодоя.
Суд принял решение исковые требования Козодоя Виктора оставить без удовлетворения, — цитирует ТАСС решение судьи.
Бывший вице-губернатор недоволен тем, что действующий мэр использует в ходе избирательной кампании своё служебное положение...
Коты совершили дерзкое ограбление холодильника и попали на видео