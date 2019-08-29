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Центральный районный суд Новосибирска отказался снять мэра города Анатолия Локтя с выборов. Иск был подан от одного из кандидатов от партии «Справедливая Россия», бывшего вице-губернатора Новосибирской области Виктора Козодоя.

Суд принял решение исковые требования Козодоя Виктора оставить без удовлетворения, — цитирует ТАСС решение судьи. Бывший вице-губернатор недоволен тем, что действующий мэр использует в ходе избирательной кампании своё служебное положение...