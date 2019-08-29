Фото: Сергей Булкин/News.ru

Хозяйка двух котов успела заснять, как её питомцы воруют продукты из холодильника и поделилась записью в Интернете.

При совершении налёта животные проявили ловкость и действовали слаженно, сообщает «Ридус».

Как писал News.ru ранее, большая собака встретила на улице кота и решила поиграть с ним, однако тот не оценил её дружелюбие. На кадрах видно, как пёс пытается привлечь внимание усатого, а тот в ответ застыл, прижав уши.

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