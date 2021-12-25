В России собрались выдавать с 2023 года электронные паспорта

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в России запланировали начать выдавать электронные паспорта к 2023 году. Предполагается, что документы нового образца на начальных этапах получат не менее 100 тысяч граждан. Об этом она заявили в эфире радио «Милицейская волна».

В настоящее время <...> МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатывают детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, — сказала Казакова.

Она уточнила, что введение в оборот таких документов будет зависеть от желания граждан их получить. Тем не менее на начальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч таких паспортов в виде пластиковых карт, содержащих в себе информацию о человеке.

С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий «бумажный» паспорт, — добавила Казакова.

21 декабря глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что проект указа о цифровых паспортах планируется внести в Кремль. Все разногласия по проекту сняты.