В России резко подорожали сладкие новогодние подарки SHOT: детские новогодние подарки подорожали в России на 20%

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В России на 20% подорожали детские подарки на Новый год, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, это произошло из-за роста цен на шоколад на мировом рынке.

Как передает канал, сладкие наборы по прошлогоднему ценнику завезли в розничные магазины в конце октября. Сейчас стоимость на детские подарки увеличивается, о чем уже объявила компания «Объединенные кондитеры», которая владеет брендами «Аленка», «Красный октябрь», «РотФронт», «Коровка» и «Бабаевский». При этом цены на сладости растут неравномерно. Так, повышение стоимости шоколада фиксируется на уровне 16%, конфет — 6-8%, а карамели — 3-4%.

Финансовый эксперт Ольга Лебединская сообщила, что к причинам подорожания можно отнести повышение стоимости сырья и логистических задержек, рост ставок по кредитам и курс валют. В прошлом году новогодний подарок под елку обходился родителям в 1300 рублей за упаковку на 800 граммов. Теперь россиянам придется потратить около 1600 рублей за такой же объем конфет.

Ранее сообщалось, что жители России в III квартале 2023 года стали есть больше сладкого, чем в прошлом году. Среди граждан увеличился спрос на батончики, шоколад и конфеты.