В России рассмотрели первое дело о продаже аккаунтов каршеринга

Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел первое в России дело о продаже аккаунтов каршеринга. Преступника оштрафовали на 50 тысяч рублей.
По данным правоохранительных органов, мужчина создавал аккаунты в системе, используя персональные данные неосведомлённых о ситуации людей,
Следствию не удалось установить, где он брал документы людей.
Мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и перевёл 10 тысяч рублей в благотворительный фонд. Затем он попросил прекратить дело и назначить судебный штраф. Стороны не возражали и дело было прекращено.
Ранее NEWS.ru писал, что водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться сервисами каршеринга. Такое мнение высказал глава ГИБДД Михаил Черников.
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