В России рассекретят документы о местах массовой гибели людей в Крыму

https://static.news.ru/photo/bdde71e0-e873-11ea-8f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

В России начался процесс рассекречивания документов о местах массовой гибели гражданского населения в Крыму в годы Великой Отечественной войны, заявила ответственный секретарь общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

По её словам, в настоящее время идёт архивная проработка. Также планируется обследование территории для выявления мест массовой гибели гражданского населения в рамках международного общественного проекта «Без срока давности», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что поисковики обнаружили в болоте под Санкт-Петербургом тело красноармейца, погибшего в 1943 году во время Великой Отечественной войны. Благодаря особым условиям местности, тело очень хорошо сохранилось.

Лётчик-штурмовик Сергей Фадеев с 1943 года считался пропавшим без вести. Его племянница Ольга рассказала, что в гибель пилота в семье никто не верил, родные считали, что он попал в секретный отряд космонавтов. На самом деле самолёт Фадеева сбили во время боёв за Ленинград и машина упала в болото, где тело лётчика забальзамировалось.