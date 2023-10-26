В России призвали ввести уголовное наказание за продажу вейпов детям Глава «Здорового Отечества» Лещинская: УК РФ нужна статья за продажу вейпов детям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажу любых приспособлений для курения, включая вейпы, а также табачную продукцию всех видов необходимо наказывать в рамках Уголовного кодекса РФ, заявила NEWS.ru глава движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, направившая соответствующее письмо на имя вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. Она предложила обязать всех производителей подобных устройств получать сертификацию приспособлений для курения.

Нужна уголовная ответственность за продажу несовершеннолетним любых приспособлений для курения, в том числе табачной продукции и ЭСДН, а также для производителей приспособлений для курения, смесей, жидкостей, картриджей без сертификатов. Обязать подобные предприятия оборудовать помещения видеокамерами для верификации покупателей и записи процесса, — отметила Лещинская.

По ее словам, подростки могут пристраститься к вредной привычке из чрезмерного любопытства, когда курят взрослые и друзья. Эксперт подчеркнула, что жидкость, содержащуюся в вейпах, можно легко подделать.

В жидкости может содержаться что угодно: диацетил, вдыхание которого приводит к неизлечимому заболеванию легких, никотин, который приводит к никотиновому отравлению, химические элементы, которые провоцируют аллергические реакции и хронический кашель, — подытожила Лещинская.

Ранее в Новосибирске два ученика попали в больницу после курения электронной сигареты в школьном туалете. Им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». На состояние мальчиков обратили внимание их родители и сразу вызвали скорую. В настоящее время один из школьников находится в токсикологическом отделении, а второй в реанимации.

До этого сообщалось, что студентка Кемеровского коммунально-строительного техникума скончалась во дворе своего дома. По предварительной информации, причиной смерти могло быть злоупотребление вейпом. Девушку обнаружила соседка. Сначала она пыталась оказать первую помощь самостоятельно, но потом вызвала скорую. Прибывшие на место медики спасти студентку не смогли.