В России предложили ввести на авиарейсах службу «воздушных маршалов»

На авиарейсах в России необходимо ввести службу «воздушных маршалов» для противодействия буйным или психически неадекватным пассажирам. Об этом NEWS.ru заявила член Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова. Ранее на рейсе из Египта в Самару 48-летний мужчина совершил самоубийство.

Борисова отметила, что у бортпроводников существуют лишь психологические рекомендации, как вести себя с неадекватным пассажиром. Она выступила против оснащения бортпроводников специальными средствами — наручниками. Противостоять дебоширу должны люди со специальной подготовкой, а не молодые девушки-бортпроводницы.

В данном случае имеет смысл обращать внимание на опыт США, где на опасных рейсах летают «воздушные маршалы» — специфически подготовленные люди, которые могут в ограниченной обстановке скрутить опасного человека. Именно так и надо действовать, — сказала член Шереметьевского союза бортпроводников.

По её словам, авиакомпании очень тщательно считают деньги, поэтому вопрос наличия на борту «воздушных маршалов» не нашел своей реализации.

В плане таких маршалов всё упирается в расходы авиакомпаний. Нужно выделять кресла для полёта, билеты на них не будут продаваться. Любая авиакомпания считает деньги очень тщательно, поэтому именно по этой причине вопроса полёта полицейских не нашёл свою реализацию, — отметила специалист.

Ранее на борту самолёта авиакомпании S7, летевшем из Египта в Россию, пассажир свёл счёты с жизнью. Его тело нашли в туалете. Очевидцы утверждают, что мужчина вёл себя странно во время посадки, а затем успокоился.