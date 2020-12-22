В России предложили освободить пенсионеров и бедняков от НДС на продукты

https://static.news.ru/photo/5ab3ca02-4417-11eb-b117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В качестве меры по борьбе с ростом цен на продукты можно позволить малоимущим гражданам и пенсионерам не платить НДС на продукты питания, считает директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

Соответствующее предложение он направил в письме на имя президента Владимира Путина после того, как в стране остро встал вопрос о резком росте цен на продовольственные продукты. Российский лидер дал поручение кабмину проконтролировать ситуацию, однако в ЦБ считают, что введение жёсткого контроля над рыночными ценами может сильно навредить экономике, пишет RT.

В то же время наиболее экономически уязвимые группы россиян больше других страдают от роста цен на продовольствие — это малоимущие жители страны, а также пенсионеры, отмечает Петунин.

По его словам, для того чтобы частично решить эту проблему, можно запустить механизм, предполагающий возврат отдельным группам граждан уплаченных НДС при покупке продуктов питания, для тех, у кого это главная статья расходов.

При этом Петунин считает, что необходимо ввести ежемесячный лимит на стоимость продуктов, который подлежит освобождению от НДС, чтобы избежать злоупотреблений подобным механизмом.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут изменить систему начислений пенсий и закрепить её в дистанционном формате. Такой порядок был введён во время пандемии, с инициативой сохранить его выступает Минэкономразвития.