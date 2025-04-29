В России предложили меры, которые вернут молодых учителей в школы Заслуженный учитель Снегуров: педагоги должны получать достойную зарплату

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы вернуть молодых учителей в школы, работа педагогов должна достойно оплачиваться, заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что нужно срочно исполнять указы президента РФ в полной мере. По его словам, требуется не просто индексация, а повышение зарплат педагогов без роста нагрузок.

Срочно надо исполнить майские указы в полной мере. Это же еще не сделано с 2013 года — чтобы получали среднюю по экономике края зарплату. За это время много чего произошло, так что требуется не индексация, это само собой, а существенное повышение зарплаты без добавления нагрузок. Чтобы на свою зарплату человек мог достойно прожить, а если он кормилец семьи, мужчина, то еще и содержать свою семью, независимо от того, какая нагрузка — 18 часов, 24 часа, — пояснил преподаватель истории.

Снегуров обратил внимание, что можно ввести различные социальные льготы, в первую очередь предоставление постоянного жилья без кредитов и ипотек, которыми учителя смогут пользоваться всегда. Кроме того, уверен преподаватель, значительную помощь оказали бы льготные билеты на разные виды транспорта, льготное посещение музеев и театров, оказание достойной медицинской помощи, направления в пансионаты и дома отдыха.

Историк подчеркнул, что также важно с большим вниманием относиться к инициативам молодых педагогов и защитить их от официоза администрации. По его словам, эту роль вполне могли бы выполнить профсоюзы. На данный момент, поделился преподаватель, учительское и ученическое сообщества сильно раздроблены.

Мы наблюдаем, что талантливый педагог из Осетии 35 лет вынужден курсировать по стране в поисках заработка. Сейчас он осел в Сочи. Столько у него достижений, побед в конкурсах, проектов, но это учитывается чисто номинально. Нужно, чтобы это не было просто на словах, после которых снова дремота. Ведь такие уже колыхания происходили. Поэтому некоторый скептицизм присутствует. Здесь не только важна обоснованность таких предложений, но и хотелось бы, чтобы они были реализованы последовательно, нацеленно. Без всякого редактирования нижестоящими организациями, что они там откусывают какие-то куски от инициативы сверху, и получается уродливая протокольная мера, — заключил Снегуров.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Минпросвещения и Минтруду необходимо решить проблему с оплатой труда молодых учителей. По ее словам, этого заработка не хватает, чтобы прокормить семью. В качестве примера она привела тот факт, что в Москве и других регионах курьеры получают по 130 тысяч рублей.