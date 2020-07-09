В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей.
Как
За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода, — цитирует его агентство.
Также могут быть ослаблены санкции за поворот на красную стрелку — до тысячи рублей. Кроме того, в ОНФ предложили скорректировать штрафы за нарушение скоростного режима. Так, превышение скорости на 40-60 километров в час в населённом пункте они оценили в 2,5 тысячи рублей, повторное нарушение — в 5 тысяч. Превысивших же допустимую скорость на 60 км уже ждёт пятитысячный штраф и еще 15 тысяч за повторное нарушение. Кроме того, эксперты предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов предложил рассчитывать размер штрафов за нарушение ПДД по коэффициенту, зависящему от стоимости автомобиля. Депутат считает, что это позволит уравнять россиян с разным уровнем доходов.
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