В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

https://static.news.ru/photo/8be80444-c21c-11ea-9cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Общероссийском народном фронте предложили увеличить размер некоторых штрафов для водителей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой руководителя рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, наказание за проезд на красный свет должно оцениваться в пять тысяч рублей. Также оценена установка подложных номеров. Но не все наказания предлагается ужесточить.

За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода, — цитирует его агентство.

Также могут быть ослаблены санкции за поворот на красную стрелку — до тысячи рублей. Кроме того, в ОНФ предложили скорректировать штрафы за нарушение скоростного режима. Так, превышение скорости на 40-60 километров в час в населённом пункте они оценили в 2,5 тысячи рублей, повторное нарушение — в 5 тысяч. Превысивших же допустимую скорость на 60 км уже ждёт пятитысячный штраф и еще 15 тысяч за повторное нарушение. Кроме того, эксперты предлагают штрафовать на 5 тысяч рублей велосипедистов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов предложил рассчитывать размер штрафов за нарушение ПДД по коэффициенту, зависящему от стоимости автомобиля. Депутат считает, что это позволит уравнять россиян с разным уровнем доходов.