В России обновят правила санитарной безопасности на транспорте

Новые правила по санитарной безопасности на транспорте разработают в России, сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова.
По её словам, поручение Роспотребнадзор исполняет совместно с Минтрансом.
У нас ещё немножечко времени, —
отметилаона в эфире телеканала «Россия 24».
При этом она выразила уверенность, что все продуманные меры будут включены в новые правила.
Как писал NEWS.ru, ранее Попова заявила, что люди должны носить медицинские маски во всех общественных местах, транспорте и на рабочем месте.
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