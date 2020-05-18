Общество

В России обновят правила санитарной безопасности на транспорте

14:24, 18 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые правила по санитарной безопасности на транспорте разработают в России, сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова.

По её словам, поручение Роспотребнадзор исполняет совместно с Минтрансом.

У нас ещё немножечко времени, — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

При этом она выразила уверенность, что все продуманные меры будут включены в новые правила.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова заявила, что люди должны носить медицинские маски во всех общественных местах, транспорте и на рабочем месте.

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