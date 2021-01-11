«Вектор» начал изучение завезённого в РФ британского штамма коронавируса

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Специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили образец британского штамма коронавируса и приступили к его изучению. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Вектор» выделил британский штамм коронавируса из материала пациента ещё в декабре 2020 года и продолжает его изучение, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был диагностирован первый случай британского штамма коронавируса. Его привёз россиянин, который вернулся из Великобритании.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.

Вместе с тем считается, что обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран, в том числе Россия, временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством, писал NEWS.ru.