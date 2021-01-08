Первый случай британского штамма коронавируса выявлен в России

https://static.news.ru/photo/30777322-5369-11eb-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был диагностирован первый случай британского штамма коронавируса. Вирус привёз россиянин, который вернулся из Великобритании.

У одного человека это был коронавирус нового штамма, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 1», комментируя обследования россиян, которые вернулись из Британии.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Четыре новых случая британского штамма коронавирусной инфекции были выявлены в Иране. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саид Намаки. По его словам, заболевшие были членами одной семьи, которые приехали из Европы.

Накануне британский штамм коронавируса был обнаружен в восьми штатах США. Его выявили в Калифорнии, Флориде, Колорадо, Калифорнии, Техасе, Джорджии, Коннектикуте и Пенсильвании. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи считает, что вирус распространился гораздо шире, чем это фиксируется.

Как писал NEWS.ru, обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.