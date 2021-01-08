Новые случаи британского штамма коронавируса выявили в Иране

https://static.news.ru/photo/2487483e-5324-11eb-958e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Четыре новых случая британского штамма коронавируса зафиксированы в Иране. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саид Намаки.

Вчера подтвердились четыре новых случая, — заявил министр.

Все заболевшие являются членами одной семьи, которые приехали из Европы.

Общее число заболевших новым штаммом коронавирусной инфекции в стране составляет пять человек. Первый случай был зафиксирован 5 января, у иранца, который вернулся из Великобритании.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил ввоз в страну вакцин от коронавирусной инфекции производства Британии и США, чтобы исключить проведения на иранцах экспериментов по их эффективности. В ходе выступления политик подчеркнул, что в Великобритании зафиксирована высокая смертность от коронавирусной инфекции. Он считает, что эти страны «хотят испытать вакцину на других, чтобы посмотреть действует она или нет».

Иран занимается разработкой собственных вакцин от коронавирусной инфекции. Первый препарат планируют получить весной, ещё два-три — ближе к лету. В настоящее время вакцину «Ково-Иран» испытывают на добровольцах.

Как писал NEWS.ru, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии начнётся в ближайшее время. Об этом сообщила компания Uniao Quimica. Она согласовала производство препарата с Российским фондом прямых инвестиций.