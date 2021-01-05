В Бразилии в ближайшие дни запустят производство вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/f573ecee-517c-11eb-8134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Бразилии начнётся в ближайшее время. Об этом сообщила компания Uniao Quimica, которая согласовала производство российского препарата в Бразилии в партнёрстве с Российским фондом прямых инвестиций.

После прибытия вчера из России сырья Uniao Quimica начнёт производство вакцины в ближайшие дни в рамках [договорённостей о] передаче технологии с РФПИ, — сообщили ТАСС в фармкомпании.

Также в пресс-службе Uniao Quimica добавили, что на следующей неделе состоятся переговоры с представителями РФ о поставке в Бразилию партии вакцины «Спутник V».

Планируем в ближайшие дни обратиться с экстренным запросом, поскольку развитие пандемии требует от всех сторон действовать быстро, — отметили в компании.

Накануне сообщалось, что сырьё для производства вакцины «Спутник V» прибыло из РФ в Бразилию. Компания Uniao Quimica подала документы о старте третьей фазы клинических испытаний российского препарата на территории страны ещё в декабре.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время начнутся в Египте. В то же время в стране уже выдано разрешение на применение китайской вакцины от COVID-19 «Синофарм».