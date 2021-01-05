В Египте начнутся испытания вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/6fe07990-50f4-11eb-a6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В Египте в ближайшее время начнутся клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил помощник министра здравоохранения страны Мухаммад Хассани.

[Производитель] российской вакцины «Спутник» передал досье клинических исследований министерству здравоохранения, и предполагается, что они скоро начнут клинические исследования в Египте, — цитирует его портал Akhbar el-Youm.

При этом Министерство здравоохранения Египта ранее одобрило использование китайской вакцины «Синофарм» от COVID-19. Страна уже получила первую партию данной вакцины.

Ранее главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что разрешит использование в стране только тех вакцин от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, а у «Спутника V» они якобы завершатся лишь в конце 2021 года. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий добавил, что закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой, в частности США.

Замминистра отметил, что по имеющейся у него информации, третий этап испытаний «Спутника V» будет завершён в декабре 2021 года, писал NEWS.ru.