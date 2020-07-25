Интернет-омбудсмен назвал причины увеличения цен на домашний Интернет

https://static.news.ru/photo/f24cf654-cf23-11ea-ae04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал причины возможного роста цен на услуги домашнего Интернета. К ним относятся понижение курса рубля, пандемия коронавируса, а также «пакет Яровой».

Мы об этом говорили ещё в момент споров относительно «пакета Яровой», что неизбежно это всё приведёт к подорожанию тарифных планов и доступа в Сеть. Собственного говоря, это сегодня и происходит, — заявил Мариничев.

Он напомнил, что системы связи построены на зарубежном оборудовании. Из-за падения курса рубля стоимость оборудования и самой Сети для операторов повышается, что приводит к повышению себестоимости услуг. Доступ к сайтам по «пакету Яровой» тоже требует затрат от провайдеров. В настоящее время неизвестно, кто будет компенсировать им потерю дохода.

Пандемия коронавируса повлияла на структуру контента в Сети: люди потребляют больше трафика, это сказывается на прибыли операторов.

Мариничев считает, что операторы связи будут предлагать людям высокие скорости доступа к Сети и большое количество сервисов, чтобы снизить негатив людей по поводу роста цен. По его словам, стоимость доступа к Интернету в 2020 году будет серьёзно расти. Увеличение может составить до 20%, передаёт телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, специалист по криптовалюте Юрий Дромашко считает, что на рост цен на услуги телевидения и Интернета влияет инфляция мировых валют. По его словам, мелкий бизнес находится «не в лучшем состоянии», а телекоммуникационные компании людям необходимы — они могут поднимать цены, так как рубль дешевеет.