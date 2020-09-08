В России могут обязать кредиторов оставлять должникам средства на жизнь

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму РФ законопроект, который в случае принятия обяжет кредиторов оставлять должникам на жизнь гарантированную сумму не ниже минимального размера оплаты труда.
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Эта норма не потребует от банковского сообщества создания сложных программных продуктов, чего требовали предыдущие законодательные инициативы, но мы считаем, что в данном виде данный законопроект мог бы быть внесён в Государственную думу и принят уже в осеннюю сессию, — отметил первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что коллекторские агентства в стране необходимо взять под контроль. По словам главы государства, действия сотрудников различных служб по взысканию задолженностей порой переходят границы допустимого.
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