В России могут обязать кредиторов оставлять должникам средства на жизнь

https://static.news.ru/photo/c409f18a-f1eb-11ea-b80a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму РФ законопроект, который в случае принятия обяжет кредиторов оставлять должникам на жизнь гарантированную сумму не ниже минимального размера оплаты труда.

Как передаёт РИА Новости, в законопроекте предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс, законы «Об исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях». Предусматриваются отдельные положения, касающиеся порядка взыскания долговых обязательств с лица, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. В этом случает организуется взаимодействие судебных приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами, в ходе которого будет выясняться, появились ли у должника доходы, которые подлежат взысканию. Прожиточный минимум устанавливается властями регионов, но не может быть меньше МРОТ ( в настоящее время 12 130 рублей).

Эта норма не потребует от банковского сообщества создания сложных программных продуктов, чего требовали предыдущие законодательные инициативы, но мы считаем, что в данном виде данный законопроект мог бы быть внесён в Государственную думу и принят уже в осеннюю сессию, — отметил первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что коллекторские агентства в стране необходимо взять под контроль. По словам главы государства, действия сотрудников различных служб по взысканию задолженностей порой переходят границы допустимого.