В России ликвидировали центр изучения национализма и ксенофобии Мосгорсуд постановил ликвидировать центр изучения ксенофобии «Сова» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд постановил ликвидировать Информационно-аналитический центр «Сова» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила организация в своем Telegram-канале. НКО занималась изучением случаев ксенофобии и национализма в России. В центре заявили, что продолжат работу и обжалуют решение суда. Причину для ликвидации Минюст определил как нарушение географии работы НКО.

Формальным поводом для ликвидации стало проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае — Москвы) или участие в таковых. Наше ходатайство с просьбой отложить разбирательство до того момента, как Гагаринский районный суд рассмотрит встречный иск «Совы» к московскому управлению Минюста, удовлетворено не было, — указано в сообщении «Совы».

Минюст провел проверку в Центре без предупреждения после того, как с такой просьбой выступило движение «Ветераны России». Упомянутое нарушение оказалось единственным, которое в суде сочли достаточным для ликвидации организации.

Ранее Госдума совместно с Министерством экономического развития начала работу над законопроектом, исключающим иностранных агентов из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. Одним из авторов инициативы выступает заместитель главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко.