В России из больниц выписали ещё 2456 излечившихся от коронавируса человек

https://static.news.ru/photo/184467b8-e5de-11ea-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписано 2456 пациентов. Таким образом, общее число излечившихся от вируса составило 773 095 человек. Такие данные на утро 24 августа приводит оперштаб по борьбе с заболеванием.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что число выздоровевших от коронавируса в Москве за сутки составило 863.

Всего в стране выявлено заражённых с начала пандемии 961 493 человека, из них 4744 новых случая. Скончались 16 448 заболевших, в том числе 65 человек умерли за минувшие сутки.

Как писал NEWS.ru, учёные до сих пор не уверены, откуда появился коронавирус SARS-COV-2. Новые исследования свидетельствуют о появлении коронавируса задолго до произошедшего в городе Ухань. В частности, в ноябре 2019 года во французском городе Кольмар в Эльзасе были пациенты, у которых обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Позже у этих пациентов нашли антитела, как у переболевших COVID-19. Кроме того, частицы вируса были обнаружены в водах Бразилии и Италии. Уточняется, что образцы следов вируса нашли в ноябре и декабре 2019 года.