В России ещё 471 человек выздоровел от коронавируса

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За минувшие сутки в РФ от коронавируса вылечился 471 человек. Такие данные сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, число выздоровевших пациентов с начала пандемии составило 4 891.

Всего по состоянию на 23 апреля в России зафиксировано 4774 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 62 773. Больше всего инфицированных в Москве и Московской области. В лидерах антирейтинга также Санкт-Петербург и Нижегородская область. Жертвами коронавируса стали 555 человек.

Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко признался, что растёт отрицательная динамика по числу госпитализированных с COVID-19. В клиники столицы поступает больше людей, чем выписывается, из-за чего увеличивается нагрузка на больницы, писал NEWS.ru.